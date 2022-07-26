В 28 афганских провинциях стартовала кампания по вакцинации от полиомиелита
Кабул, 26 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Афганистана, кампания по вакцинации от полиомиелита стартовала 25 июля в 248 уездах 28 провинций страны и продлится четыре дня. Об этом сообщает Ariana News.
Nokb.ru
Лаборатория больницы Нефтеюганска
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Ведомство добавило, что в сотрудничестве с мировыми учреждениями здравоохранения оно запустило дополнительную кампанию по вакцинации детей в 28 провинциях.
Согласно заявлению минздрава, в течение четырёх дней должны быть вакцинированы 6,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет.
Следует отметить, что в этом году случай заболевания полиомиелитом был зарегистрирован в провинции Пактика.