Сан-Франциско, США, 26 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Соучредитель компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг продал свой дом в Сан-Франциско (США). Об этом 26 июля пишет Daily Mail.

JD Lasica Марк Цукерберг

Как отмечает СМИ, сделка о продаже дома Цукерберга стала «крупнейшей» сделкой с недвижимостью в Сан-Франциско в 2022 году. Стоимость особняка составила $31 млн. Добавим, что сам Цукерберг приобрёл дом в Сан-Франциско ещё в 2010 году за $10 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение первого полугодия 2022 года состояние 500 богатейших людей мира в общей сложности снизилось на $1,4 трлн. Среди них оказался и Марк Цукерберг — он потерял почти $66 млрд.