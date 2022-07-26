Мурманск, 26 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Впервые в Мурманске состоится фестиваль водных видов спорта. Мероприятие запланировано на 30 июля. Площадкой проведения фестиваля станет акватория Семёновского озера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Серфинг

«В рамках мероприятия пройдут соревнования по каякингу и сапсерфингу. Для того чтобы северяне могли ближе познакомиться с самыми популярными водными видами спорта, опытные инструкторы проведут мастер-классы по сапсерфингу, балансборду и фридайвингу. Одним из самых зрелищных элементов программы станет шоу от профессиональных спортсменов по аквабайку, флай и вейкбордингу», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области завершился фестиваль «Териберка», где приняли участие более 10 тысяч человек.

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