Мурманск, , 21:28 — REGNUM Посёлок Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова. Главным занятием местных жителей является мелкое частное рыболовство, а с недавних пор и обслуживание туристов, которые приезжают посмотреть на арктический посёлок. Популярность пришла после фильма «Левиафан», снятого в 2014 году.

Посёлок Териберка Юрочкин Роман

«На первом фестивале было 300 участников, по данным сегодня на утро площадки собрали 10,5 тыс. гостей этого замечательного поселка, это в два раза больше, чем в прошлом году. Огромное количество гостей со всей страны, из 34 субъектов Российской Федерации. 30 часов звучала живая музыка, более 100 мастер-классов», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник, 18 июля, на оперативном совещании областного правительства.

В сравнении с первым фестивалем, прошедшем в 2015 году, где участие приняли около 300 человек, в этом году посетили более 10 тысяч туристов. То есть за семь лет туристический интерес к арктическому посёлку вырос в 35 раз. Говоря о «размахе» мероприятия, власти Мурманской области с каждым годом будут уделять всё больше внимания для привлечения любителей красот Арктики.

Для посёлка с населением около 900 человек 10 тысяч туристов за два дня, безусловно, большое количество. Но в сравнении с отдыхом на юге России — «капля в море». Например, согласно данным Росстата, в январе 2022 года Краснодарский край посетило около 650 тыс. человек. В Мурманскую область в аналогичный период приехало около 40 тыс. туристов.

По данным поисково-информационных картографических служб, для туристов в Териберке открыты 16 гостиниц и пять хостелов. Также невозможно учесть, сколько квартир в посёлке сдаётся посуточно. Всё это говорит о неплохом туристическом потенциале.

Фестиваль «Териберка» — пример того, что с каждым годом растёт интерес к Арктике с точки зрения туризма. Похожие туристические направления существуют в Архангельске, на Ямале и в Якутии, у которых есть свои ценители.

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«Ключевыми аспектами влияния фестиваля за годы проведения мероприятия стали: развитие инфраструктуры территории, поддержка регионального бизнеса, развитие туризма в Арктической зоне Российской Федерации, вовлечение молодежи и граждан в вопросы спорта и защиты экологии, популяризация малых территорий и формирование положительного образа жизни в северных широтах, а также привлечение внимания к местной аутентичной кухне, продуктам питания местных производителей, сельскохозяйственной продукции и дикоросам Заполярного края», — сказано на официальном сайте фестиваля «Териберка».

Однако сегодня отдых в Заполярье крайне не дешёвое удовольствие, и климатические условия подойдут далеко не каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития РФ совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Агентством стратегических инициатив запустили проект «Арктический вызов», нацеленную на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ.

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