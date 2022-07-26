Симферополь, 26 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Украина, лишившись нескольких территорий, едва ли сможет прокормить носителей идеи нацизма, и в итоге украинский нацизм исчезнет, как вампир на солнце. Об этом в соцсетях 26 июля написал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

Константинов подчеркнул, что США и страны ЕС постепенно созревают для переговоров, однако попытаются избежать формального поражения и «свести дело к этакой ничьей», к чему, в свою очередь, не готова Россия.

«Сегодня мы видим, что в информационную повестку вносится тема проведения референдума на освобожденных территориях. Что это значит? Мы включаем в состав России новые регионы, но на Киев не идём? Ведь после изъятия из украинской юрисдикции ещё двух — трёх регионов Украина перестаёт существовать как государство. С другой стороны, не ждать же прозрения в Киеве, мучая неопределённостью жителей Херсонщины и Запорожья. Они должны чётко представлять, что у них есть реальная перспектива связать своё будущее с Россией не когда-нибудь в неопределённом «потом», а в обозримой перспективе. Если уж подписывать сейчас мирный договор с Киевом, то по меньшей мере на принципе: где остановились, там и будет Россия, никак не меньше. Больше — можно. Это будет этаким условным перемирием, при котором ни одна из сторон своих целей в полной мере не достигнет. И просто отложит их решение на будущее», — считает Константинов.

Спикер Госсовета добавил, что для подписания соглашений России нужен актив, и им должен стать освобождённый Донбасс, могут стать активом и Херсонская и Запорожская области. Однако, считает Константинов, и этого мало.

«Нужно брать Николаев, Днепропетровск, Харьков, Одессу. Это позволит нам обеспечить безопасность границ, а с другой стороны, Украина продолжит существовать, но в урезанном формате. Но тогда она не будет для нас представлять опасность: народу здесь останется миллионов 10-15, и воевать им будет не за что, поскольку они вполне могут достигнуть консенсуса вокруг идеи хуторянства, которое ни на юг, ни на восток от этих новых украинских границ никаких шансов на поддержку иметь не будет», — считает спикер.

Что касается Зеленского, то, отмечает Константинов, на Украине сформируется «партия зрады».

«Зеленский привёл страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят», — добавил спикер Госсовета.

Константинов также рассматривает и другой вариант развития событий.

«В нём мы берём Киев, что придётся делать молниеносно, чтобы избежать большого количества жертв. Или же, если сейчас остатки ВСУ позорно сбегут с территории Донецкой Народной Республики, и страна посыпется сама, нам, конечно, тоже нужно гнать свои танки в Киев. Там занимать их центры принятия решений, чистить их, выбирать народного мэра и налаживать мирную жизнь. Все бандеровцы оттуда сбегут, в этом даже нет сомнений. Будут кучковаться где-то во Львове», — написал Константинов.

Отдельный вопрос — Одесса: занятие этого города, подчеркнул председатель Госсовета, будет стратегическим достижением. Это позволит, в частности, решить вопрос выхода на границу с Приднестровьем, а также устранить угрозу провокаций со стороны НАТО для Крыма. При этом Одесса, скорее всего, станет самостоятельным регионом, взаимодействующим с Россией.

«Усечённая Украина едва ли сумеет прокормить заметное количество носителей идеи нацизма. Им там просто негде будет развернуться, да и геополитическое поражение живучести нацистских идей никак не способствует. Кому и для чего украинский нацизм на этом огрызке будет нужен? Только разве что в целях окончательного саморазрушения. Так что, скорее всего, он исчезнет так, как вампиры испаряются на солнце», — подчеркнул Константинов.