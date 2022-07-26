Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На помощь в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) из Ленинградской области отправилась очередная группа медиков. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

Для того, чтобы продолжить оказывать помощь жителям ДНР, в Енакиево отправились 12 сотрудников медучреждений области. Они придут на смену тем, кто уже месяц или два принимает пациентов в ДНР.

Оказывать помощь и приём больных будут кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, гинеколог, педиатр, отоларинголог, рентгенлаборант и фельдшер. Медики работают в Гатчинской, Выборгской, Кировской больницах, а также в Выборгском родильном доме.

«Медики третьей смены продолжат проводить диспансеризацию населения — как и первые две группы. Однако в этот раз перед ними стоит задача расширить географию и охватить медицинскими осмотрами еще больше населения», — сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Необходимую помощь получили порядка 3000 жителей Енакиево во время работы второй смены медиков. Напомним, что Ленинградская область взяла шефство над Енакиево. Регион всесторонне помогает городу. В частности, в Ленобласть на отдых приехали дети из ДНР.