Брюссель, 26 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Газовые хранилища в Евросоюзе в настоящее время заполнены на 66%, заявила журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

N Chadwick Хранилище газа

«Газовые хранилища сейчас на уровне 66%», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Газпром заявил о сокращении поставок газа в Европу через «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки с 27 июля. Компания приняла решение остановить работу одной из турбин для ремонта. В связи с этим объем поставок голубого топлива через трубопровод снизится почти вдвое.

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