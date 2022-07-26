Анкара, 26 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Власти Турции внимательно следят за ситуацией в порту Одессы и планируют обсудить её с российской стороной. Об этом 26 июля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

В интервью CNN International Калын прокомментировал удар ВМФ России, уничтоживший в Одесском порту военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.

«Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией», — сказал представитель турецкого президента.

Он отметил, что ситуация показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях.