Донецк, 26 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Удар нанесён в 9:25 с позиций в Невельском. По Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка националисты выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.