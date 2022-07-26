Душанбе, 26 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Граждане СНГ, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ, могут начать участвовать в конфликтах по всему миру, и это является опасностью. Об этом в ходе встречи с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — сказал Краснов.

Он призвал «актуализировать» механизмы взаимодействия постсоветским странам и правоохранителям в целях повышения эффективности работы в данной сфере.