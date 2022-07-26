Бухарест, , 09:25 — REGNUM Бывший мэр Бухареста Сорин Опреску, обвиненный румынским судом во взяточничестве и создании преступной группировки, и впоследствии задержанный в Греции, может пройти курс лечения в одной из тюремных больниц Румынии. Об этом 26 июля со ссылкой на заявление генерального директора румынской Национальной пенитенциарной администрации (ANP) Дана Хальчина сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Хальчина, официальный Бухарест готов предоставить Опреску «своевременную и качественную медпомощь в клиниках закрытого типа».

«Греческие власти задавали нам вопрос относительно возможности подобного лечения Опреску, и мы ответили на него положительно», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, в мае нынешнего года суд Бухареста приговорил бывшего бухарестского градоначальника к 10 годам тюремного заключения по обвинению в присвоении государственных средств и другой незаконной деятельности. Опреску сбежал в Грецию, где был задержан местной полицией. Впоследствии суд Афин отпустил экс-мэра румынской столицы под денежный залог.

В апелляции к греческим властям Опреску заявил, что он болен, и может получить соответствующую врачебную помощь исключительно в Греции.