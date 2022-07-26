Шицзячжуан, Китай, , 08:53 — REGNUM В общей сложности 463 древние гробницы были обнаружены в ходе комплексных археологических раскопок в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Новые раскопки начались в январе 2021 года на кладбище Хоубайцзябэй в городе Ханьдань, представляющем собой реликвию культуры Чжао Периода Сражающихся царств (475-221 до н. э.), сообщил провинциальный институт культурных реликвий и археологии Китая.

В ходе раскопок, проведенных совместно провинциальным институтом культурных реликвий и археологии и институтом охраны и исследования культурных реликвий Ханьдань, было обнаружено более 2400 культурных реликвий, в том числе бронзовое оружие, бронзовые сосуды и изделия из нефрита.

Будучи столицей государства Чжао в период Воюющих государств, город Ханьдань имеет долгую историю и блестящее культурное наследие. Кладбище Хоубайцзябэй расположено на севере деревни Хоубайцзя в Ханьдане, и археологические раскопки там начались в 50-х годах прошлого века.