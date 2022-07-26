Тбилиси, 26 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Врачи тбилисской клиники «Вивамед» 25 июля провели исследование желудочно-кишечного тракта экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили после его многочисленных жалоб на боли в животе. Об этом сообщил журналистам клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Колоноскопия уже проведена, — сказал глава клиники. — Исследование прошло без каких-либо проблем, желудочно-кишечный тракт обследовался под анастезией».

Чхаидзе отметил, что состояние здоровья Саакашвили остаётся стабильным, особенностей после исследования не было.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.