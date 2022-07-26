Пекин, , 08:39 — REGNUM Объем трансграничной торговли услугами Китая превысил уровень, наблюдавшийся до пандемии в 2019 году, сообщил валютный регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глобальная пандемия негативно сказалась на трансграничных поездках Китая, но восстановление других секторов внешней торговли услугами было относительно быстрым, заявила на пресс-конференции заместитель директора и представитель Государственного управления иностранной валюты Китая Ван Чуньин.

По словам Ван, баланс трансграничной торговли услугами в стране восстановился до уровня 2019 года в прошлом году, а в первом квартале 2022 года этот показатель вырос на 26% в годовом исчислении. По ее словам, в этом году как доходы, так и расходы китайской торговли услугами набрали обороты, а дефицит торговли услугами еще больше сократился.

Ван отметила, что более высокие доходы в некоторых секторах внешней торговли услугами, таких как транспорт, коммерческие услуги и компьютерные информационные услуги, отражают повышение международной конкурентоспособности в смежных областях.