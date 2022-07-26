Новосибирск, 26 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Новосибирске один из скверов хотят назвать в честь героев Донбасса. С таким предложением выступила мэрия города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Запрос такой в нашем обществе есть, — заявил во время аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть. — Я поручил рассмотреть возможность присвоения имён героев — участников специальной военной операции улицам, скверам Новосибирска».

Так, предлагается переименовать сквер «Воинский» в Октябрьском районе. Сейчас идёт его реконструкция, которую планируют завершить в 2023 году.