Москва, 26 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил пять причин потери долларом своих позиций.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Прежде всего американская валюта не обеспечена реальными товарами и энергоресурсами, печатный станок ничем не сдерживается, отметил Володин.

Вторая причина кроется в том, что доллар используется как инструмент политической борьбы. Третья — изменения геополитического характера, четвертая — нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними. Пятая — цикличность истории.

«Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет», — рассуждает Володин в телеграм-канале.