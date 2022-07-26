Оттава, 26 июля 2022, 08:08 — REGNUM Дефицит горчицы во Франции сохранится как минимум до конца 2022 года, передал телеканал CNews со ссылкой на канадское министерство сельского хозяйства.
Канада является основным поставщиком семян горчицы для французских компаний. В министерстве отметили, что в 2021–2022 годах производство семян горчицы снизилось на 28% из-за небывалой засухи.
После этого цена за тонну семян выросла в два раза — до $1,7 тыс. Увеличение стоимости в свою очередь привело к двухкратному сокращению производства горчицы во Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что из-за сильной жары во Франции начали останавливать реакторы на АЭС.