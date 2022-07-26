Оттава, , 08:08 — REGNUM Дефицит горчицы во Франции сохранится как минимум до конца 2022 года, передал телеканал CNews со ссылкой на канадское министерство сельского хозяйства.

Питер Брейгель Младший. Визит в дом фермера. 1620-е

Канада является основным поставщиком семян горчицы для французских компаний. В министерстве отметили, что в 2021–2022 годах производство семян горчицы снизилось на 28% из-за небывалой засухи.

После этого цена за тонну семян выросла в два раза — до $1,7 тыс. Увеличение стоимости в свою очередь привело к двухкратному сокращению производства горчицы во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что из-за сильной жары во Франции начали останавливать реакторы на АЭС.