Кито, , 07:33 — REGNUM Как минимум восемь человек пострадали в результате мощных подземных толчков в Эквадоре. Об этом 25 июля сообщила национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями страны на своей странице в Twitter.

Землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов. Эпицентр сейсмособытия находился в пяти километрах на юго-запад от города Сан-Габриэль в провинции Карчи. Население города составляет 15 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Подземными толчками повредило 138 жилых домов, два дома были разрушены полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Эквадоре в результате землетрясения погиб один человек.

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