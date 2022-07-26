Тегеран, 26 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. 25 июля глава Организации содействия торговле Ирана (TPO) заявил, что стране удалось расширить торговые связи с Арменией, поскольку в прошлом году всоседнее государство было экспортировано технических услуг на 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Армения, как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), является одним из ключевых направлений расширения внешней торговли при 13-й администрации в Иране», — заявил журналистам Алиреза Пейманпак.

Пейманпак, который также является заместителем министра промышленности, финансов и торговли, отметил:

«Тегеран и Ереван договорились укреплять связи в таких сферах, как промышленность, горнодобывающая отрасль, совместные промышленные города, а также экспорт технических услуг».

По словам чиновника, администрация президента Ибрагима Раиси стремится к расширению целевых рынков для экономики Ирана, выразив надежду, что экспорт технических услуг достигнет прежнего уровня в 8 миллиардов долларов.

Ранее Пейманпак принял участие в заседании совместной ирано-армянской рабочей группы, в ходе которого сообщил, что Тегеран и Ереван заключили соглашения о создании цепочек поставок строительных материалов и продуктов питания в сотрудничестве с Россией.