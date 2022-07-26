Лондон, 26 июля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В европейский государствах началась паника из-за сообщения Газпрома о сокращении поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, заявил публицист Джейкоб Пол на страницах британской газеты Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — отметил обозреватель.

По его словам, главы министерств энергетики стран — членов Евросоюза уже решили провести встречу в бельгийском Брюсселе 26 июля. Предполагается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться чрезвычайные меры по экономии газа в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Газпром заявил о сокращении поставок газа в Европу через «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки с 27 июля. Компания приняла решение остановить работу одной из турбин для ремонта. В связи с этим объем поставок голубого топлива через трубопровод снизится почти вдвое.