Тегеран, , 07:34 — REGNUM 25 июля генеральный директор Иранской нефтяной инжиниринговой и девелоперской компании (PEDEC) заявил, что меморандум о взаимопонимании по инвестициям, подписанный между Ираном и Россией, является примером взаимовыгодной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Реализация меморандума о взаимопонимании может проложить путь к позитивным изменениям в нефтегазовой отрасли Ирана», — заявил Абузар Шарифи агентству IRNA.

«Нефтегазовая промышленность Ирана нуждается в инвестициях и передовых технологиях, а России необходимо завершение строительства международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) для обмена нефтепродуктами», — отметил Шарифи, выразив надежду, что меморандум о взаимопонимании сможет удовлетворить потребности обеих сторон.

В дополнение к инвестициям в разработку нефтяных и газовых месторождений, по словам генерального директора, меморандум может принести пользу Ирану в транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов из прибрежных государств Каспийского моря в Оманский залив.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и российский Газпром подписали меморандум об инвестициях в иранскую нефть и газ, когда президент России Владимир Путин посетил Тегеран с официальным визитом.