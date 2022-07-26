Кито, 26 июля, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса в Эквадоре, сообщает газета Comercio.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Автобус кооператива Путумайо съехал с дороги и перевернулся», — заявили в газете.

Уточняется, что после опрокидывания автобус загорелся. В результате ДТП погибли девять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших — пятеро женщин и один младенец. Всех, получивших травмы, доставили в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Доминиканской Республике автобус с туристами столкнулся с несколькими автомобилями на дороге в муниципалитете Какаос. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 30 получили различные травмы. Отмечалось, что среди пострадавших туристов не было граждан России.