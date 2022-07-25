Берлин, 26 июля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Ситуацию с энергоснабжением в Германии на фоне сокращения поставок газа из России назвал исключительно серьёзной вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Об этом политик заявил 25 июля в эфире телеканала ARD.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Хабек пояснил, что ситуация с поставками газа из России крайне серьёзная, и призвал жителей Германии и предприятия снизить потребление газа. При этом глава минэкономики ФРГ подчеркнул, что меры должны выполняться последовательно.

Рассказывая о возможных сценариях на предстоящую зиму, Хабек указал, что в случае дефицита газа будет сокращаться снабжение промышленности до того, как начнутся перебои в газоснабжении частных домохозяйств либо больниц и других критически важных объектов инфраструктуры.

Хабек добавил, что такая ситуация вызывает у него «большое беспокойство», так как она может привести к исчезновению определённых производственных цепочек в Европе и в Германии. Чтобы избежать такого сценария, необходимо, по мнению Хабека, сократить потребление газа в стране на 15–20%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер Германии Хабек полностью исключил возможность запуска газопровода «Северный поток — 2», несмотря на вероятный дефицит энергоресурсов. По мнению Хабека, экономное расходование ресурсов и поиск альтернативных поставщиков помогут в решении энергетического кризиса.