Дублин, 26 июля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Бывший первый министр Северной Ирландии, а также лауреат Нобелевской премии мира умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Юнионистской партии Ольстера, во главе которой он ранее стоял.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Действующий лидер политической силы Дуга Битти отметил, что покойный был смелым и дальновидным человеком, которому удалось «зацепиться за появившуюся возможность мира». Глава партии также подчеркнул, что Тримбл стремился «положить конец десятилетиям насилия, царившего в Северной Ирландии».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Испании после долгой болезни скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш.