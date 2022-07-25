Москва, 25 июля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла в ночь на вторник, 26 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» на текущий момент отменено семь рейсов, ещё шесть рейсов задерживается, во «Внуково» отменено четыре рейса и пять рейсов задержано, в «Шереметьево» отменён один рейс и шесть рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в столице за несколько часов выпало почти 50% месячной нормы осадков.