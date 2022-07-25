Сараево, , 23:47 — REGNUM Последние события в Боснии и Герцеговине, вызванные намерением непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта внести изменения в закон о выборах и конституцию Федерации БиГ, только подтверждают правильность принципиальной позиции России по поводу того, что гражданин Германии Шмидт нелегитимно находится на этом посту. Об этом говорится в сообщении посольства Российской Федерации в БиГ, опубликованном 25 июля.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

Посольство считает, что Канцелярия верховного представителя в БиГ полностью потеряла роль посредника в применении Дейтонского мирного соглашения и, в результате несбалансированных решений Шмидта превратилась в источник нестабильности.

«Как бы не было трудно признать, что отношение к этому гражданину как к легитимному верховному представителю было ошибкой, этот шаг мог бы вызвать целый ряд положительных последствий. Взяв всю полноту ответственности за развитие государства в собственные руки, народы БиГ избавились бы окончательно внешнего протектората в виде Канцелярии верховного представителя, открыли бы новые перспективы для внутреннего диалога и легче достигли компромисса, необходимого для улучшения политического климата», — говорится в сообщении посольства РФ в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что 25 июля граждане БиГ собрались в Сараево на акцию протеста против решения Кристиана Шмидта внести изменения в закон о выборах Боснии и Герцеговины, так же, как и в конституцию Федерации БиГ. Планы Шмидта не устраивают как бошняков, так и хорватов в БиГ.