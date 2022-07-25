Москва, 25 июля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Украинские власти не должны допускать дальнейших провокаций в отношении Запорожской АЭС, говорится 25 июля в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Отмечая, что украинская сторона показала свои намерения, атакуя АЭС беспилотниками, осуществляя «акции, направленные на запугивание её персонала», российский дипломат заявила:

Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины». Мария Захарова «Предостерегаем режим [президента Украины]от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины».

Она призвала мировое сообщество осудить атаки украинской стороны на объект.

Напомним, территория Запорожской АЭС была взята под контроль российскими военными в ходе спецоперации в начале марта.