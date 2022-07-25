Лондон, , 22:07 — REGNUM Объявивший о своём уходе в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не хочет оставлять пост лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает 25 июля газета Telegraph.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, об этом Джонсон заявил в частном разговоре с членом палаты лордов лордом Краддасом.

По его словам, Джонсон сказал, что «стёр бы все», что мешает ему оставаться во главе правительства.

«Он хочет остаться, чтобы закончить свою работу. Хочет участвовать в следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии… Он также сказал, что, если бы выборы прошли завтра и он возглавлял бы Консервативную партию, то он бы победил. Я с ним согласился», — цитирует газета слова лорда Краддаса.

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