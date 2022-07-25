Благоевград, , 20:52 — REGNUM Землетрясение силой 3,6 баллов по шкале Рихтера произошло в районе населенного пункта Сливница Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом 25 июля сообщает БТВ.

Землетрясение Zeml.info

По данным Геофизического института при Болгарской академии наук (ГФИ), колебание земной поверхности было зарегистрировано в 14:55 по местному времени. Глубина природного явления составила десять километров.

О жертвах и разрушениях информации нет.

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