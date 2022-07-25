Благоевград, Болгария, 25 июля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло в районе населенного пункта Сливница Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом 25 июля сообщает БТВ.

Zeml.info Землетрясение

По данным Геофизического института при Болгарской академии наук (ГФИ), колебание земной поверхности было зарегистрировано в 14:55 по местному времени. Глубина природного явления составила десять километров.

О жертвах и разрушениях информации нет.