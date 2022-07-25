Лондон, , 20:13 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» уже запланировал новый раунд переговоров с 29-летним фланговым нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Филипом Костичем, чтобы обсудить условия контракта. Об этом 25 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

По информации источника, агент Костича, который сейчас занят сделкой по трансферу Джанлуки Скамакки, очень скоро прибудет в Лондон. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» полностью согласовали трансфер форварда «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки за 36 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Филип Костич принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету серба 8 (3+5) очков по системе гол+пас.