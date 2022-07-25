Москва, 25 июля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Если допустить мысль, что «за всей антироссийской повесткой в Казахстане стоит государственный заказ — на ум приходит только один вариант». Об этом в беседе с ИА REGNUM 25 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

(сс) jtstewart Нур-Султан

Эксперт отметил, что антироссийская повестка в СМИ Казахстана «фиксируется мониторинговыми площадками нейтральной направленности, в том числе в самом Казахстане». Они указывают на антироссийскую активность в СМИ с началом военной операции на Украине.

«Если допустить мысль что за всей антироссийской повесткой в Казахстане стоит государственный заказ, то на ум приходит только один вариант — не слишком тонкая попытка заретушировать провалы во внутренней политике, особенно после январских событий», — считает собеседник.

По мнению Грозина, беспорядки в стране в начале 2022 года «продемонстрировали слабую состоятельность Казахстана как государства».

«Была наглядно показана несостоятельность бюрократии, силового блока и первого лица страны. Особенно неприятен для властей Казахстана был тот факт, что его несостоятельность стала очевидна для внешних игроков. Тем более для соседей по региону, несмотря на попытки Казахстана ее скрыть», — считает эксперт.

Грозин пояснил, что «продвигать повестку общепризнанного регионального лидера на таком фоне в Ташкенте или даже в Душанбе и Бишкеке становится не очень удобно».

«Прошедшая консультационная встреча президентов Средней Азии и Казахстана в Чолпон-Ате это наглядно продемонстрировала. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с разными предложениями, однако скрыть заминки с подписанием итоговых документов участники не смогли», — напомнил эксперт.

По его мнению, несмотря на «выхолощенность соглашений и исключения из них даже намека на угрозу суверенитету стран Средней Азии и Казахстана, лидеры этих государств затормозили окончательное подписание».

Андрей Грозин «И если очевидные шероховатости между Бишкеком и Душанбе объяснимы, то осторожность Нур-Султана можно объяснить только провалом репутации Казахстана как локального лидера, способного диктовать региональную повестку. Теперь Казахстану нужно срочно восстанавливаться свою пошатнувшуюся репутацию».

Собеседник считает, что «продвигая антироссийскую повестку в своих СМИ, Казахстан попытается минимизировать роль России в спасении действующих носителей власти».

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