Москва, , 19:55 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю выросли по итогам торгов в понедельник, 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара составил 58,11 рубля, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 91 копейку и достиг 59,22 рубля.

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