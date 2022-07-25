Москва, 25 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Число видов и подвидов, попавших в Красную книгу, в России растёт. Об этом 25 июля заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Kremlin.ru Александр Козлов

«Животный мир — это достояние нашей страны. Сберечь его разнообразие, а где-то и восстановить — задача природоохранного сообщества. За последние годы нам многое удалось: например, выросли популяции амурского тигра, зубра, лошади Пржевальского. Это результат комплексной работы», — заявил Козлов.

«Из новой Красной книги, которую мы обновили впервые за 20 лет в конце прошлого года, исключили 122 вида, подвида популяции, но включили 158 новых. Всего сейчас в книге 443 зверей и птиц, которым требуется охрана. Поэтому работы впереди много», — указал он.

По его словам, в настоящее время обновляется также Красная книга растений — она будет выпущена в 2023 году.