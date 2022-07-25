Тирана, 25 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Уходящий президент Албании Илир Мета 24 июля показал свою бывшую резиденцию преемнику, новому президенту Байраму Бегаю.

mod. gov. al Байрам Бегай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча президентов прошла незадолго до официальной церемонии передачи поста.

Бывший глава генштаба Албании будет возглавлять страну в следующие пять лет. Его предшественника неоднократно пытались лишить поста, правящая Социалистическая партия провела голосование об его импичменте в парламенте, однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования.