София, 25 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о завершении срока действия временных медицинских страховок для беженцев с Украины. Об этом 25 июля сообщает БНР.

Беженцы

Согласно официальной информации, с 25 июля украинские граждане, получившие на болгарской территории статус перемещенного лица, будут обязаны приобретать соответствующие полисы на общих основаниях. Исключения сделаны для лиц моложе 18 лет и старше 63 лет.

Напомним, на данный момент в Болгарии беженцами считаются 87 тыс. выходцев с Украины. Официальная София взяла их на полное социальное обеспечение.