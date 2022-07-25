Варшава, 25 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Инициатива Европейской комиссии по редукции потребления газа не устраивает Польшу, сообщила 25 июля журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Назвав предложение ЕК «новым механизмом газовой солидарности», польский министр заявила о невозможности навязывания Польше «обязательных механизмов редукции».

Она пояснила, что не следует требовать от страны, чтобы она согласилась на «обязательную редукцию газа», ведь трудно прогнозировать объём потребления топлива — многое зависит от будущей зимы.

По словам Москвы, если какие-то страны согласны добровольно сократить потребление газа, то это их дело. Что же касается Польши, она располагает «безопасными поставками», причём все потребности страны удовлетворены, чего не скажешь о 11 странах Евросоюза, уже сейчас внедривших ограничения по газу.

Напомним, ЕК предложила странам ЕС сократить спрос на газ на 15%. Ограничения предложено запустить уже сейчас — с 1 августа и до 31 марта будущего года.