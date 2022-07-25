Москва, 25 июля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. России выгодно, чтобы Украина начала контрнаступление. Об этом 25 июля заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Связано это с тем, что наступающая сторона быстрее истощает свои ресурсы. Таким образом, контрнаступление киевского режима может обернуться для его армии полным разгромом.

«Мы желаем украинского контрнаступления. Армия несет больший расход, когда наступает. В укрытии намного проще. Если Украина перейдет в контрнаступление — это будет нам на руку. Это будет огромное количество людей, которые выйдут на оперативный простор, где мы их появления и ждем», — сказал Ходаковский.