Рига, 25 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Общее количество участников акции протеста у министерства здравоохранения 27 июля достигло 400 человек, сообщили в Латвийской профсоюзе работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ).

Врачи

В ЛПРЗСУ продолжают поступать заявки от желающих принять участие в общенациональной забастовке. В запланированной в Риге забастовке примут участие сотрудники больницы им. Паула Страдиня и Восточной больницы. Чтобы не создать проблем для больных, в забастовке примут участие только представители профсоюза и только меньшая их часть.

Так, в Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша забастовку проведут 58 человек из 3 000 сотрудников больницы. Сообщается, что куда большее число работников медучреждения поучаствует в забастовке непродолжительное время — пару часов или чуть более.

В профсоюзе подчеркнули, что медицинская помощь пациентам клиник и отделений будет оказываться в прежнем объеме. Профсоюз добивается заключения нового коллективного договора с повышением зарплаты и почасовой оплаты работников отрасли.