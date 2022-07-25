Минск, 25 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Белоруссии необходимо усилить работу по охране животного и растительного мира. Об этом президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил 25 июля, принимая с докладом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мираЮрия Тертеля, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Лукашенко обратил внимание на факты издевательств над животными и потребовал реагировать на подобные вещи. Он отметил, что часто такими действиями грешит молодежь.

«В последнее время видишь (прибуревшей молодежи всегда хватало, и сейчас она есть) издевательство над животными. Среди молодежи особенно. И в интернет ещё выложить», — сказал президент.

Он поручил немедленно внести предложения, если в этом плане нужно дополнительно принимать те или иные решения, хоть это сфера и не совсем профильная для Госинспекции.

Как сообщалоИА REGNUM, в последнее время в Белоруссии всë чаще фиксируются случаи жестокого обращения с животными. В начале июля социальные сети облетела видеозапись, на которой мужчина тащит за шею лебедя и запихивает его в багажник автомобиля. Инцидент произошел в Полоцком районе Витебской области. Недавно в соцсетях стало распространяться другое жуткое видео: молодые люди в Минске с особой жестокостью издеваются над ежом, в результате животное гибнет.