Москва, 26 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Правительство РФ обнародовало оперативный рейтинг по цифровой трансформации среди федеральных и региональных органов власти. Кроме того, на совещании у председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко обсуждался процесс формирования витрин данных, необходимых для создания экосистемы цифровых сервисов. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Цифровая экономика

Вице-премьер напомнил, что президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам акцентировал внимание на необходимости достижения технологической независимости за счет масштабной цифровизации. Разработанные ФОИВами и регионами стратегии цифровой трансформации необходимо актуализировать под конкретные результаты с применением отечественных технологий и программных продуктов.

«За прошедший месяц у нас наметился существенный прогресс в федеральных и региональных органах власти по показателю кибербезопасности, а также цифровой зрелости. На данный момент 17 федеральных ведомств отработали взаимодействие с ГосСОПКА и подключились к Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам. В чемпионах — Казначейство, Минкультуры и Росмолодежь, также отличные показатели у Минпромторга, Росгвардии и ряда других. Среди регионов рейтинг цифровой трансформации возглавили Тульская и Челябинская области, а также Татарстан», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в десятку лучших регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Кемеровская, Белгородская, Липецкая, Калужская области и Республика Саха (Якутия). По эффективности применения на местах мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу президента Владимира Путина, лучшими стали Тульская, Челябинская и Омская области.

На совещании также обсудили вопрос формирования витрин данных. Она необходима для создания экосистемы цифровых сервисов. Как отметил вице-премьер, витрина будет базовым сервисом платформы «ГосТех», что позволит выстроить эффективное взаимодействие существующих информационных систем с сервисами платформы.

«При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент. Мы отмечаем, что в рамках пилотного проекта в Башкирии, Дагестане, Калуге, ЯНАО, Оренбурге качество предоставления услуги существенно выросло. Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт. Задача РЦТ субъектов совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить», — сказал вице-премьер.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил главам субъектов для развития сервиса «Запись на приём к врачу» обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе «Госуслуги» до конца года.

В течение месяца Минцифры необходимо разработать единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионам подготовить планы мероприятий по их созданию. С сентября эта работа будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

Кроме того, темой совещания стала цифровизация строительной отрасли. На данный момент идет активное внедрение технологии информационного моделирования, разрабатывается Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Также есть успешные примеры цифровой трансформации отрасли в регионах. Например, в Москве создана 3D-модель столицы и архив панорам улиц, с ее помощью можно анализировать и моделировать процессы, планировать градостроительные решения и управлять городским хозяйством.

А в Башкирии внедрен суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Благодаря ему жители в онлайн режиме могут получить весь спектр строительных услуг.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу наилучших достижений нацпроекта «Цифровая экономика», заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова пояснила:

«Нацпроект разбивается на шесть направлений, но фундаментальными являются изменения по направлению правового регулирования «цифры» (или «Нормативное регулирование цифровой среды»). Здесь можно говорить об изменениях в законодательстве при идентификации пользователей в сети и для использования различных сервисов. Процедура упрощенной идентификации, например, позволяет подтвердиться с помощью водительского удостоверения. Очень важный аспект — формирование электронных баз документов.

Во-первых, без этого вообще нельзя представить цифровую экономику.

Во-вторых, оцифровка всех бюрократических процессов на «Госуслугах» позволила сделать платформу самым «близким к человеку» и уже ставшим привычным механизмом цифровой экономики. Получить сведения из трудовой книжки, оплатить счета ЖКХ, получить сведения от налоговой, подать заявление в ЗАГС удаленно — теперь это уже стало нормальной практикой для многих граждан.

Конечно, цифровое развитие — это про будущее, и здесь есть еще один нормативный аспект: экспериментальные правовые режимы. Именно в таком тестовом формате регуляторных «песочниц» могут на практике применять искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, квантовые технологии, технологии виртуальной реальности и многое другое. Это востребовано, например, при тестировании автомобилей «без водителя», применении дронов, технологий VR в телемедицине, осуществлении услуг по бизнес-аналитике с применением «больших данных».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.