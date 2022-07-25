Москва, 25 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России. Об этом 25 июля заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

«Риски распространения в России крайне невелики», — сказала она.

Главный санитарный врач уточнила, что единственный зарегистрированный случай завоза инфекции в Россию был купирован и не получил распространения.