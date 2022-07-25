Москва, 25 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Российские тесты на коронавирус способны выявлять все существующие варианты штамма «Омикрон». Об этом 25 июля заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Наши тесты, которые используются в России, умеют обнаруживать все новые геноварианты «Омикрона», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России в настоящее время наблюдается рост числа заражений коронавирусом, при этом заполнение коечного фонда для пациентов с COVID-19 увеличилось «совершенно незначительно».