Москва, 25 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Госдуме намерены проработать инициативу Минтруда, которой предлагается сделать обязательным для руководителей государственных и муниципальных учреждений декларирование и расходов, если они превышают доход за последние три года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Необходимо очень внимательно рассмотреть категории, попадающие под предлагаемые законодательные изменения. Скажем, фамилии ректоров университетов или руководителей департаментов образования регулярно фигурируют в новостях о каких-то махинациях. А как часто мы слышим о коррупционных скандалах вокруг директоров сельских школ или детских садов? Для некоторых категорий дополнительная информация о расходах — явно лишняя, их просто не может быть при имеющихся зарплатах и уровне полномочий», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий убежден, что вектор на усиление антикоррупционных мер должен быть точечным и метким, а декларирование доходов/расходов — давно зарекомендовавший свою эффективность механизм.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд разработал поправки в законодательство, направленные на борьбу с коррупцией. Предлагается ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций.