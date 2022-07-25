В Госдуме хотят сократить категории отчитывающихся о доходах
Москва, 25 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Госдуме намерены проработать инициативу Минтруда, которой предлагается сделать обязательным для руководителей государственных и муниципальных учреждений декларирование и расходов, если они превышают доход за последние три года.
«Необходимо очень внимательно рассмотреть категории, попадающие под предлагаемые законодательные изменения. Скажем, фамилии ректоров университетов или руководителей департаментов образования регулярно фигурируют в новостях о каких-то махинациях. А как часто мы слышим о коррупционных скандалах вокруг директоров сельских школ или детских садов? Для некоторых категорий дополнительная информация о расходах — явно лишняя, их просто не может быть при имеющихся зарплатах и уровне полномочий», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Парламентарий убежден, что вектор на усиление антикоррупционных мер должен быть точечным и метким, а декларирование доходов/расходов — давно зарекомендовавший свою эффективность механизм.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд разработал поправки в законодательство, направленные на борьбу с коррупцией. Предлагается ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций.