Мадрид, 25 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Одиннадцать населенных пунктов в Испании продолжают находиться в состоянии тревоги из-за знойной жары, с большей интенсивностью в Андалусии и регионе Мурсия. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство.

ИА REGNUM Жара

В указанных регионах действует «красное» предупреждение («чрезвычайный риск») с температурой от +40 до +45.

Также «красный» уровень сохраняется в провинции Севилья со значениями до +44, и в Уэльве со значениями до +42 на побережье. На остальной территории автономного сообщества сохраняется «оранжевая» тревога («значительный риск»), и максимальные значения будут колебаться между +39 и +43.