Премьер-министр Испании призвал галисийцев вместе бороться против пожаров
Мадрид, 25 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес поздравил галисийцев с Днём Галисии. Соответствующую запись на галисийском языке он сделал в своём аккаунте в Twitter.
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Педро Санчес
«Поздравляю галисийцев с Днём Галисии», — написал Санчес.
Он напомнил о силе, которую Галисия «всегда демонстрирует в самые трудные моменты».
Санчес также призвал «вместе» преодолеть пожары, распространившиеся в эти дни на регион, а также на другие территории.