Мадрид, 25 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес поздравил галисийцев с Днём Галисии. Соответствующую запись на галисийском языке он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Поздравляю галисийцев с Днём Галисии», — написал Санчес.

Он напомнил о силе, которую Галисия «всегда демонстрирует в самые трудные моменты».

Санчес также призвал «вместе» преодолеть пожары, распространившиеся в эти дни на регион, а также на другие территории.