Таллин, 25 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Производители тепла в городах северо-востока Эстонии (Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Нарва-Йыэсуу) ходатайствуют о значительном повышении цен на центральное теплоснабжение. Об этом сообщило региональное издание «Северное побережье».

Так, предприятие VKG Soojus, отапливающее Йыхви и Кохтла-Ярве, подало в Департамент конкуренции новое ходатайство о повышении стоимости за мегаватт-час тепловой энергии с 52,66 до 68,35 евро, то есть на 30%.

В Кивиыли цена на центральное отопление уже много лет составляет 52,02 евро за мегаватт-час. Местный производитель тепла Kiviоli Keemiatооstus в начале июня 2022 года ходатайствовал о новой цене в размере 70,83 евро, то есть повышение составит 36%.

В Нарве стоимость центрального отопления составляет 39,83 евро за мегаватт-час, но предприятие Enefit Power ходатайствует о почти 50-процентном повышения цены. Однако Департамент окружающей среды дал компании Enefit Power разрешение использовать для отопления Нарвы сланцевое масло в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года. Это будет означать уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза.

По данным «Северного побережья», больше всего на северо-востоке Эстонии за центральное теплоснабжение сейчас платят жители Синимяэ, где стоимость превышает 100 евро за мегаватт-час.