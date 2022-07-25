Таллин, , 16:24 — REGNUM

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Профессора истории культуры Эстонской академии художеств (EKA) Линда Кальюнди критически отнеслась к призывам бороться с советскими памятниками путем их уничтожения или сноса. Об этом она заявила местному радио Vikerraadio.

«Мы можем разрушить много памятников, но мы уже не сможем повернуть вспять эти процессы. Я думаю, что признак здорового зрелого общества заключается в том, что в нем в порядке кампании не призывают к доносам, уничтожению и не стыдят», — заявила историк эстонской культуры.

Она признала, что эстонцы испытывают сложные чувства по отношению к советским памятникам, но, добавила она, «вся наша история ХХ-го века сложна, и надежда на то, что ее можно будет быстро решить в порядке кампании, наивна»: «Даже если мы уничтожим слой мемориалов Второй мировой войны, мы не сможем вместе с этим разрушить нашу травматическую историю. Она продолжит преследовать нас».

Историк добавила, что советские памятники нужно рассматривать не все вместе, а каждый по отдельности, потому что они разные, их художественная ценность разная, также различается их локальное или общегосударственное значение. отметила она.

Кальюнди вспомнила недавнее высказывание коллеги, профессора Кристы Кодрес о том, что произошло бы, если бы все усадьбы балтийских немцев были разрушены после создания Эстонской Республики, потому что тогда была сильная ненависть к их владельцам.

«Один важный слой нашего ландшафта был бы разрушен, и сейчас мы были бы намного беднее с точки зрения наследия и взглядов на историю», — заключила Кальюнди.