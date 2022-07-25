Сан-Себастьян, Испания, , 16:16 — REGNUM Министр юстиции Пилар Льоп заверила, что Испания «является страной, в которой нет безнаказанности». Об этом она заявила в Сан-Себастьяне, пишет агентство EFE.

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По её словам, судебные органы и силы государственной безопасности «прилагают значительные усилия» для обеспечения возобновления расследований, если становятся известны «новые факты» об убийствах, совершенных террористами из ЭТА.

Так Льоп прокомментировала дело, возобновленное против трех бывших лидеров ЭТА за убийство Мигеля Анхеля Бланко.