Москва, , 16:05 — REGNUM В России 2 октября будет ежегодно отмечаться День среднего профессионального образования, сообщается 25 июля на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сказано, что праздник учреждается в стране для «развития и популяризации среднего профессионального образования». Указ уже вступил в силу.

Напомним, в России 2 октября считается днём рождения системы профессионально-технического образования: в этот день в 1940 году был принят указ президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» о создании училищ.

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